Das Paketzentrum Speyer der Deutsche Post DHL Gruppe in der Göteborger Straße bewegt sich von Rekord zu Rekord. Die Umschlagszahlen sind in den vergangenen Jahren immer wieder gestiegen. Im Dezember sind sie stets am höchsten. War zuletzt von im Jahresdurchschnitt 280.000 Sendungen die Rede, ging es laut Post schon Ende November an einem Tag auf 486.000 Sendungen. „Wir haben die Mannschaft in den Schichten auf 530 Beschäftige aufgestockt, dazu kommen noch rund 300 Aushilfskräfte und noch interne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung. Alle sind motiviert die Pakete noch unter den Weihnachtsbaum zu bringen“, so der Sprecher. Er erwartet, dass kurz vor Weihnachten die 500.000er-Marke an einem Tag geknackt werde. Immer wieder gab es im Zentrum auch Umbauten, um die Kapazität zu erhöhen. Aktuelles Projekt ist die Ergänzung eines Multiformatsorters, der voraussichtlich im Herbst 2023 in Betrieb genommen werden soll.

Die Postzustellung innerhalb des Stadtgebiets ist in den vergangenen Wochen hier und da liegengeblieben, die Beschwerden an die Lokalredaktion hatten sich in dieser Zeit gehäuft. Für die Weihnachtssaison sieht sich das Unternehmen Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek zufolge aber gut aufgestellt: „In Speyer sieht es jetzt in der Vorweihnachtszeit ganz gut aus, Rückstände sind keine vorhanden“, teilt Thomeczek auf Anfrage mit. Beschwerden liegen über verzögerte Zustellungen im Stadtgebiet gebe es derzeit auch nicht: „Der Betrieb meldet, dass alles funktioniert und zugestellt wurde und wird.“