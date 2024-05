Mehr als 38.000 Wahlbenachrichtigungen für die Kommunal-, Bezirkstags- und Europawahl verschickt die Speyerer Stadtverwaltung in diesen Tagen. Ihrer Planung zufolge sollen sie zwischen 3. und 19. Mai zugestellt werden. Wähler, die am Wahltag 9. Juni verhindert sind, können die Unterlagen für Briefwahl beantragen. Details dazu stehen auf der Benachrichtigung. Klar ist bereits, dass am Montag, 13. Mai, im Rathaus erstmals ein Büro öffnet, in dem die Unterlagen persönlich abgeholt werden können. Dann werden schon erste Stimmen in den Urnen landen: Wahlberechtigte hätten die Möglichkeit, ihr Votum unbeobachtet gleich vor Ort abzugeben.