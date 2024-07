Im kommenden Jahr schließt die Hauptpost in Speyer, und auch die Poststelle in Speyer-Nord hat derzeit nicht geöffnet. Der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) hat deshalb Zweifel an einer verlässlichen Versorgung mit Paket- und Briefdienstleistungen in Speyer geäußert.

Wagner wandte sich mit einer entsprechenden Anfrage nach der Versorgung in seinem Wahlkreis 39 an die Landesregierung aus SPD, Grünen und FDP. Antwort von dort: „Ob und inwiefern im Wahlkreis 39 eine verlässliche Versorgung mit Paket- und Briefdienstleistungen gegeben ist, kann durch die Landesregierung nicht seriös beurteilt werden.“ Nach gesetzlichen Vorgaben müsse es in zusammenhängenden baulichen Gebieten mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine Universaldienst-Filiale geben. Bei 4000 Einwohnern in einem Gebiet, müsse diese Filiale in maximal zwei Kilometern erreichbar sein. „Wieso das Ministerium bei solch konkreten Vorgaben keine seriöse Beurteilung über eine verlässliche Versorgung mit Paket- und Briefdienstleistungen abgeben kann, erschließt sich mir nicht“, so Wagner. „Wenn ich aber ganz aktuell vernehmen muss, dass bereits einen Monat nach Wiedereröffnung der Postfiliale in Speyer-Nord die Kunden zumindest vorübergehend wieder vor verschlossenen Türen stehen, habe ich an einer verlässlichen Versorgung so meine Zweifel“, ergänzt er. Die dortige Filiale war erst im Juni am Birkenweg nach langer Standortsuche wiedereröffnet worden, bleibt nun aber wegen Personalmangels nach Angaben eines Sprechers voraussichtlich bis 23. Juli geschlossen. Zudem wird die Hauptpost in der Wormser Straße im Laufe des kommenden Jahres ihre Pforten schließen. Als Alternative eröffnet eine neue Partnerfiliale im „Kiosk direkt“ am Kornmarkt.