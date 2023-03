Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was ist anders in diesem Corona-Sommer? Was haben wir gelernt? Wie gehen wir mit der neuen Normalität um? Solche und andere Fragen hat Ellen Korelus-Bruder spontan in Speyer gestellt. Am Weißdornweg hat sie Barbara Kotter (47) getroffen.

Frau Kotter, wohin des Weges?

Zum Einkaufen. Damit kann ich meiner Schwiegermutter unter die Arme greifen. Die hat im Moment viel zu tun.

Sie nicht?

Doch. Und wie.