Neun Listen treten bei der Stadtratswahl am 9. Juni an. Die RHEINPFALZ hat sie um kurze Antworten zu zentralen Themen der Stadtentwicklung gebeten. Diesmal: „Was muss mit Blick auf Sicherheit und Sauberkeit der Stadt getan werden?“

CDU: Öffentliche Angsträume müssen maßvoll beleuchtet, und das Sicherheitsgefühl muss verbessert werden. Wir fordern die Wiederbelebung des Kriminalpräventiven Rats und ein integriertes Sicherheitskonzept für alle Stadtteile. Der kommunale Ordnungsdienst sollte sichtbarer Ansprechpartner vor Ort werden. Zur Sicherheit gehört der schnellstmögliche Neubau der Hauptfeuerwache, die stets gute Ausstattung von Feuerwehr und Katastrophenschutz. Ziel: Strikte Verfolgung von Müllsündern („wilder Müll“) einschließlich harter Strafen. Die stadtweite Vermüllung muss eingedämmt werden. Grünanlagen müssen in Ordnung gehalten werden, denn sie sind nicht nur sozial und ökologisch bedeutend, sondern eine Visitenkarte der Stadt.

SPD: Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung sind unabdingbar für eine Stadt, in der man gerne lebt. Speyer muss hier besser werden. Wir stehen für einen konsequenten Kampf gegen Müllsünder, zu dem klare Strafen zählen. Dafür sollte eine zentrale Meldestelle gegen illegale Müllablagerung bei der Verwaltung installiert werden. Der städtische Vollzugsdienst muss personell verstärkt werden. Der Erhalt von Natur und Umwelt ist für uns von zentraler Bedeutung. Natur und Umwelt sind die Grundlagen für eine hohe Lebensqualität. Grünflächen sollen ökologisch mit heimischen Pflanzen aufgewertet und besser gepflegt werden. Das ist auch ein wichtiger Baustein in der Klimapolitik. Alle Kreisel in der Stadt sollen mehr begrünt werden.

Bündnis 90/Die Grünen: Sicherheit: Kinder sollen eigenständig und sicher den Weg zur Schule und Kindergarten bewältigen können. Wir begleiten die Entwicklung eines Schulwegeplans für Grund- und weiterführende Schulen mit sicheren Straßenquerungen sowie Geh- und Radwegen. Wir setzen uns für verkehrsberuhigte Bereiche rund um Schulen und Kindergärten ein. Die Verkehrssicherheitsarbeit und Verkehrserziehung der Schulen sollen unterstützt werden, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Sauberkeit: Wir wollen die Innenstadt entmüllen, indem wir die Umsetzung eines Mehrwegsystems unterstützen. Eine Verpackungssteuer soll Anreiz für Mehrweg-Angebote schaffen. Einwegverpackungen sollen zusätzlich kosten.

SWG: Beide Themen fordern die Aufmerksamkeit der Verwaltung, insbesondere an Brennpunkten wie Postplatz, Festplatz, Halle 101 und den bekannten Lastwagen-Parkplätzen am Rande der Stadt.

AfD: Bürger schützen. Speyer müllfrei halten. Speyer, insbesondere Speyer-Nord, und alle relevanten Gebiete verstärkt bestreifen. Dass Speyer nachweislich durch Zuwanderung kriminellste Stadt in Rheinland-Pfalz wurde, ist nicht hinnehmbar.

UfS: Für die Sicherheit müssen unsere Blaulicht-Familie und unsere Rettungsdienste gut ausgestattet sein. Wir könnten uns ein „Prämiensystem für Ehrenamtliche“ vorstellen, mit dem Rentenpunkte erworben werden können. Wichtig sind uns die Stellen der Brückenbauerin und des Kümmerers in der AfA. Menschen im Umfeld der AfA haben Ängste im Kontakt mit Geflüchteten und sind dankbar für interkulturelle Übersetzungshilfen. Wolfgang Hoffmann, ehemaliger Leiter der Ermittlungsgruppe Migration in der AfA und Polizeibeamter, steht dafür zur Verfügung. Die Sauberkeit ist an gewissen Stellen ein Problem, beispielsweise in öffentlichen WC-Anlagen. Wir sehen Potenzial bei der Müllvermeidung.

FDP: Licht stärkt das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Daher müssen alle öffentlichen Bereiche und Wege in den Abend- und Nachtstunden mit intelligenten Systemen ausgeleuchtet sein. Auch eine stärkere Präsenz der Ordnungskräfte in den Stadtteilen und in der Innenstadt stärkt dieses Sicherheitsbedürfnis. Ebenso setzen wir beim Thema Sauberkeit auf intelligente Abfallbehältnisse mit Sensortechnik, welche automatisiert melden, wenn der Füllstand erreicht ist. Dies spart personelle wie finanzielle Ressourcen.

Linke: Speyer ist an sich eine sichere Stadt. Sicherheit entsteht immer dann, wenn Plätze belebt sind, daher müssen wir dem Aussterben unserer Innenstadt entgegenwirken. Dunkelräume werden als „Angsträume“ wahrgenommen. Die Sauberkeit insbesondere der Innenstadt und der Freiflächen wird in den nächsten fünf Jahren ein spannendes Thema, Einweggeschirr und -besteck sowie Einwegverpackungen im Stadtbereich müssen reduziert werden, die Verpackungssteuer hat nicht signifikant geholfen, Müll zu vermeiden. Rückgabesysteme und Mehrweggeschirr, wie auf den Stadtfesten und -märkten, sind ein guter Anfang.

Freie Wähler: Die Freien Wähler streben eine drogenfreie Gesellschaft an. Dass ein solches Ziel auch umzusetzen ist, zeigt die Jugendliche stärkende Politik in Island. Ob Tabak, Alkohol oder andere Drogen, nirgendwo in Europa konsumieren Jugendliche so wenig Suchtmittel wie in Island. Es müssen pädagogisch sinnvolle Spielplätze, Aktionsräume und Aufenthaltsräume geschaffen werden. Wir unterstützen alle Bemühungen, die auf ein gesundes, qualitativ hochwertiges und auch genussreiches Leben für Menschen jeden Alters zielen. Wir wollen die Vereine unterstützen – vor allem in den Punkten soziales Lernen, Integration und Gesundheitsförderung. Illegale Müllablagerung muss stärker verfolgt werden.