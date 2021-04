Die Speyerer Polizeiinspektion hat am Samstag, 15 bis 21 Uhr, erneut gezielt „Poser“, also möglicherweise illegal getunte Fahrzeuge, kontrolliert. Ergebnis: Von den fünf gestoppten Autos, die offensichtlich technisch verändert gewesen seien, sei bei zweien die Betriebserlaubnis erloschen. „Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen die Fahrzeughalter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet“, berichten die Beamten, die ankündigen, auch in Zukunft „gezielt und konsequent“ gegen Raser, illegale Tuner und Poser vorzugehen. Wie berichtet, haben sie diese Kontrollen in Speyer seit 2019 intensiviert.