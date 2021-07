Der Landesposaunenwart Christian Syperek der Evangelischen Landeskirche verabschiedete sich mit einer letzten Bläserprobe im Freien vom Evangelischen Posaunenchor Speyer. Dessen Leiter Philipp Neidig überreichte Syperek danach als Dankgeschenk ein Faksimile des „Ersten Speyerer Gesangbuchs von 1599“ mit CD und Informationen. Syperek trat seinen Dienst in der Pfälzischen Landeskirche im März 2014 an. Er zieht nun nach Berlin und wird in der Evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg/Oberschlesische Lausitz erneut eine Stelle als Landesposaunenwart übernehmen. Als sein designierter Nachfolger in der Pfälzischen Landeskirche gilt ab September der Tubist Matthias Fitting.