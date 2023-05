So hochklassig hat Anna Pennekamp noch nie Basketball gespielt. In ihrer neuen Mannschaft und Heimat fühlt sie sich pudelwohl.

Anna Pennekamp spielt seit dieser Saison für den TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Bundesliga und ist mit ihren 27 Jahren gleich eine der Ältesten im jüngsten Team der Liga. „Für mich ist die Zweite Liga etwas Neues. Aber ich habe hier gemerkt, wieviel Spaß mir das noch macht. Die Towers sind ein ganz liebes Team, und ich bin sehr froh, hier nun zu spielen“, sagt die gebürtige Siegburgerin.

Ihre Mutter ist Basketballtrainerin, und so begann Pennekamp mit acht Jahren, den orangenen Ball in den Korb zu werfen. An der Sporthochschule in Köln studierte sie Sport. Anschließend machte sie ihren Master für Sport und Technik in Magdeburg. Mit dem dortigen USC Magdeburg stieg sie in die Regionalliga auf, zurück in Köln, spielte sie Regionalliga beim Hürther BC.

Doktorarbeit geplant

Zwischenzeitlich probierte sie auch mit viel Freude die Sportart Triathlon aus. Mittlerweile wohnt die 1,75 Meter große Flügelspielerin in Ludwigshafen, forscht und arbeitet an der BG-Klinik und strebt ihre Promotion über Bewegungsanalyse und Biomechanik an. „Ich habe mich umgeschaut, weil ich wieder Basketball spielen wollte“, sagte sie.

Pennekamp: „Da waren im Umkreis die Towers die beste Wahl. Ich habe mich bei Trainer Martin Steudtner gemeldet und war dann ganz schnell dabei“, erzählt die Rheinländerin. „Speyer ist sehr schön. Dom und Technik-Museum habe ich schon gesehen, und im Dezember war ich auf dem Weihnachtsmarkt. Auch wenn ich am Anfang einiges nachfragen musste, die pfälzische Sprache ist süß. Die mag ich.“

Wieder gewinnen

Pennekamp kann sich vorstellen auch in der nächsten Saison im Towers-Trikot aufzulaufen. „Derzeit ist es schwer. Aber die Saison ist noch nicht vorbei. Ich stecke erst den Kopf in den Sand, wenn es zu spät ist. Wenn wir unsere Fehler reduzieren und konzentriert spielen, dann gewinnen wir auch wieder. Es ist ein schönes Erlebnis, zu gewinnen. Dann geht man mit einem guten Gefühl in die nächsten Spiele“, schaut die Neu-Pfälzerin zuversichtlich dem weiteren Verlauf der Runde entgegen.

Diesen Optimismus können die Towers aktuell gut gebrauchen. Am Samstag um 17.30 Uhr treten sie als Tabellenzehnte bei den USC BasCats Heidelberg an. Der Erstligaabsteiger ist Vierter und gewann bereits das Hinspiel in Speyer. Die Einnahmen der Begegnung spendet der USC an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.