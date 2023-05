Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim TuS Heiligenstein wurde sie unter der Anleitung von Rainer Weickenmeier handballerisch groß. Sie war Jugendnationalspielerin mit Turnierteilnahmen in Georgien und Mazedonien, schaffte es in Kandel in die 3. Liga. Jetzt feierte Rebecca Brecht bei den Kurpfalz Bären in Ketsch ihren Einstand in der 2. Bundesliga – sehr erfolgreich mit sechs Toren und dem ersten Saisonsieg für die Nordbadenerinnen.

„Ich habe mich natürlich gefreut, war aber auch ob der ungewohnten Situation etwas unsicher“, beschreibt sie ihre Gefühlslage nach der Nominierung. Die Anspannung wich der Lockerheit.