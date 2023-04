Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Steffen Jäger (42) aus Ketsch ist seit dieser Saison Torwarttrainer bei Herren-Oberligist FC Speyer 09. In der Region ist er kein Unbekannter, spielte schon bis 2013 für die Domstädter und war auch beim TuS Mechtersheim. Mit ihm führen wir unsere Serie fort.

Jäger ist leitender Angestellter in einem Dienstleistungsunternehmen. Neben seiner Tätigkeit in der Domstadt betreut er die Keeper am Stützpunkt des Deutschen Fußball-Bundes in