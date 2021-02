Am Dienstag wurde in Speyer das Porträt des Ende der Woche aus dem Amt scheidenden Kirchenpräsidenten Christian Schad enthüllt und damit der Öffentlichkeit vorgestellt. Es wird in Zukunft im Haus der Landeskirche am Domplatz 5 die Reihe der Bildnisse der bisherigen Präsidenten der Landeskirche fortführen. Geschaffen hat das Gemälde die Künstlerin Susanna Storch aus Mainz, die am Dienstag auch in Speyer anwesend war. Sie hat das Bild in den vergangenen Wochen gemalt und ist aufgrund der „stillen Zeit“ im Lockdown nun auch schon damit fertig geworden.

Das Bild zeigt Christian Schad im Talar, mit dem Amtskreuz und mit einer aufgeschlagenen Luther-Bibel in der Hand.