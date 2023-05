Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball in der Bundesliga, Fußball in einer Mannschaft von ebenfalls großer Qualität, beide Sportarten zeitweise gleichzeitig: Das brachte eine Speyererin fertig. „Ich war eine Sportverrückte“, sagt die früher unter ihrem Mädchennamen Koch weithin bekannte Anneliese „Annel“ Glaser, bis zum Rentenbeginn in einem Großbetrieb ihrer Heimstadt angestellt.

Mittlerweile ist sie 69. Im Gespräch erzählt sie locker, zeitweise allerdings etwas stockend, von ihrem bemerkenswerten Sportlerinnendasein in den 1970ern