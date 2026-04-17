Der Neuzugang von Schott Mainz bringt viel Kreativität mit und soll Mechtersheim Offensive stärken.

Verbandsliga-Tabellenführer TuS Mechtersheim hat für die neue Saison, dann möglicherweise eins höher, Etienne Portmann (28) von Noch-Regionalligist TSV Schott Mainz verpflichtet. Der läuft seit Jahren für die Landeshauptstädter in der Viert- und Fünftklassigkeit auf, durchaus mit zweistelligen Torquoten. Der TuS erhofft sich durch den offensiven Mittelfeldmann eine Riesenverstärkung.

Logistisch reist der Zugang mit Versicherungsvertretung aus dem Raum Mainz mit Mannschaftskamerad Lion Schubach an. Der Kontakt zu Portmann kam über das Netzwerk von Mechtersheims Trainer Nauwid Amiri zustande.