Das Restaurant „Porta Nuova“ in der Gutenbergstraße hat am Wochenende nach einer mehrmonatigen Schließung den Betrieb wieder aufgenommen. Es hatte geschlossen werden müssen, nachdem im August ein Küchenbrand Schaden in laut Polizeibericht fünfstelliger Höhe verursacht hatte. Eine Pfanne war in Brand geraten, das Feuer auf eine Abzugsanlage übergegriffen. Zwei Passanten waren bei Löschversuchen verletzt worden. Nun sei die Renovierung abgeschlossen und der Betrieb könne wieder in gewohntem Umfang laufen, so Mitarbeiter Ahmed Diary.