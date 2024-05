Übernahme abgeschlossen: Am Dienstag war offizielle Eröffnung im neuen Restaurant „Porta Nuova 2“ im Sportpark auf dem Gelände des FC Speyer 09 in der Raiffeisenstraße. Das Team um Diari Fateh, das in der Gutenbergstraße auch das „Porta Nuova“ und das „Spira Nova“ betreibt, ist nach dem Pächterwechsel an den Start gegangen. Warme Küche kann dienstags bis freitags von 11.30 bis 14.15 Uhr und 17.30 bis 21.30 Uhr bestellt werden, am Wochenende mittags auch länger. Montags ist Ruhetag.

Dem Inhaber zufolge wird voraussichtlich in den nächsten Wochen der Betrieb des „Spira Nova“ aufgegeben. Das Lokal solle aber als gastronomischer Standort – möglicherweise mit verstärkt deutscher Küche – erhalten bleiben. Es gebe einen Interessenten, mit dem nun noch die Vertragsdetails geklärt werden müssten. Wenn dies gelinge, sei der Pächterwechsel zum 1. Juni geplant. Das „Porta Nuova“-Team könne nicht dauerhaft drei Standorte bespielen: „zu viel“.