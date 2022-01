Die Leitung des Speyerer Zimmertheaters hat sich zusammen mit dem Künstler Alexis Bug entscheiden, die für 21. Januar geplante Vorstellung von „Porno – ein heißer Sommer in der Pfalz“ in den Herbst zu verschieben. Am 16. Januar entfällt auch „Blackbird“ und am 18. Januar der Jam „Ungeschliffen“. Infos unter www.zimmertheater-speyer.de.