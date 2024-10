„Nicht unzufrieden“ ist Unternehmer Peter Bödeker mit seinem Anfang August eröffneten Pop-up-Outlet in der Maximilianstraße 50. Trotzdem bleibe es für ihn ein temporäres Projekt, so Bödeker auf Anfrage. „Die Frequenz in der Innenstadt ist schwächer, als wir es bräuchten“, begründet er. Das Unternehmen, zu dem auch Schuh- und Modegeschäfte an anderen Standorten gehören, verkauft dort mit fünf Mitarbeitern deutlich reduzierte Waren, vor allem Rest- und Einzelstücke. Sein Plan, das Geschäft voraussichtlich bis ins kommende Frühjahr hinein zu betreiben, bleibe bestehen, so Bödeker. Geplant sei derzeit, das Pop-up-Outlet bis einschließlich April zu betreiben. Das könne sich ändern, wenn einerseits der Vermieter früher einen regulären Mieter fände. Andererseits könnte sich diese Suche auch länger hinziehen und die Kundenfrequenz steigen – dann könnte sich Bödeker eine Fortsetzung vorstellen. Die Verkaufsstelle war einst Standort des Sport- und Modegeschäfts Sakul, das seine Pforten geschlossen hat.