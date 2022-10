So etwas haben die Bewohner des Seniorenhauses Burgfeld der Arbeiterwohlfahrt (Awo) nicht alle Tage: „Da steht ein Pony im Garten“, stellt eine Seniorin fasziniert fest und braucht nicht lange überredet werden, dem Tier ein Stückchen Fenchel zu geben. Das Tier wurde für eine spezielle Mission engagiert.

Das kleine Shetland-Pony heißt Bambi und ist, wie Besitzerin Bärbel Brecht-Fahnenstich vom Reit- und Fahrverein Schifferstadt versichert, „eine ganz coole Socke“, die es liebt, sich zu präsentieren und keinerlei Berührungsängste hat. Zusammen mit Bambi ist auch Emil gekommen, ein schwarzer Labrador-Mischling. Die beiden erobern die Herzen der Bewohner – manchmal im Sturm, manchmal nach anfänglichem Zögern. Einige streicheln das weiche Fell und geben Bambi einen Leckerbissen.

Eine alte Dame lacht überrascht auf, weil die Lippen des Tieres auf der Handfläche kitzeln. Einer anderen Dame ist die Skepsis anzusehen. Sie hat Angst vor Tieren, erklärt sie, beobachtet aber ganz genau, was hier passiert. Später kommt sie mit der Besitzerin ins Gespräch. Sie möchte alles über Bambi wissen und erfährt, dass diese mit 19 Jahren auch eine rüstige Seniorin ist und mit sieben Jahren vom Pferdemetzger gerettet wurde. Nach einer Weile streckt die Seniorin die Hand aus, streichelt Bambi vorsichtig über die Nase und lächelt.

Projekt erfüllt Wünsche von Senioren

„Tiere machen die Leute fröhlich, da geht das Herz auf und unsere Bewohner sprechen noch tagelang davon“, erklärt Brigitte Föhr, die Leiterin des Sozialdienstes des Seniorenheims. Organisiert hat diese tierische Begegnung im Awo-Seniorenhaus – und einige Tage vorher im Caritas-Altenzentrum St. Martha - Doris Walch, die Leiterin von „Silbertaler“, einem Projekt der Speyerer Beyond Unisus Stiftung. Das Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht hat, Altersarmut zu lindern, und alten Leuten einfach mal eine Freude zu machen.

So verteilt Silbertaler Weihnachts- und Ostergeschenke und erfüllt seit diesem Jahr auch Geburtstagswünsche von Altenheimbewohnern. „Gerade die, die nicht viel haben, haben sich so gefreut“, erzählt Föhr. Es seien bescheidene Wünsche: „Eine Schachtel Pralinen nur für sich allein, ein Rätselheft, eine Autozeitschrift. Den größten Wunsch, den wir hatten, war eine Flasche 4711.“ Silbertaler ist nicht nur in Heimen tätig, denn Walch und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter helfen auch Senioren, die zu Hause leben und denen das Nötigste fehlt.

Nach eineinhalb Stunden wird die geduldige Bambi doch etwas unruhig. Zeit zu gehen. Zurück bleiben Senioren, bei denen der Besuch des Ponys noch lange Gesprächsthema sein wird, und ein paar Pferdeäpfel, die nun die Rosen im Garten düngen.