Der November gilt gemeinhin als Monat des Totengedenkens. Dass auch das Gedenken an die toten Bischöfe und Priester des Doms im November stattfindet, hat jedoch mit dem Todesdatum des letzten verstorbenen Bischofs zu tun. Bislang war das der 30. November, der Todestag von Bischof Isidor Immanuel. In diesem Jahr findet das Requiem für die toten Bischöfe findet am 6. November statt. Um 18 Uhr feiert Bischof Karl-Heinz Wiesemann eine Pontifikalvesper und um 18.30 Uhr ein Pontifikalamt. Da in diesem Jahr Bischof Anton Schlembach am 24. Juni 2020 neben dem Volksaltar des Doms seine letzte Ruhestätte fand, wird das Totengedenken ab dem kommenden Jahr jedoch in zeitlicher Nähe zu dessen Sterbedatum stattfinden, konkret am 15. Juni 2021.

An den Tagen vor dem Gedenkgottesdienst stehen im Dom Kerzen und Namensschilder auf den Gräbern der Bischöfe, die in der Kathedrale bestattet wurden. Viele dieser Grabstätten sind sonst überhaupt nicht sichtbar, da ihre genaue Lage weder bekannt noch durch einen Grabstein gekennzeichnet ist. Ein Sammelgrab und 39 Einzelgräber befinden sich im Dom.

Gräber großer Oberhirten

Unter den Toten finden sich auch einige „Prominente“ wie der selige Bischof Reginbald II. von Dillingen (gestorben 1039), dessen Grab in der Krypta im Mittelalter Wallfahrtsstätte war. Konrad III. von Scharfenberg (gestorben 1224) war nicht nur Bischof, sondern auch Kanzler des römisch-deutschen Reiches und als solcher Berater von drei Kaisern. Das früheste Grab stammt aus der Zeit des salischen Dombaus um 1030. In einem Sammelgrab in der Hauptapsis der Krypta wurden die sterblichen Überreste beigesetzt, die beim Neubau der Kathedrale exhumiert wurden. Weitere Bischöfe von der Zeit der Erbauung des Doms bis heute befinden sich im Mittelschiff und den Seitenschiffen, dem Königschor und der Kapelle St. Emmeram und St. Martin.

Von den Bischöfen seit der Wiedererrichtung des Bistums Speyer 1817 die meisten im Dom bestattet. Der erste jedoch, Matthäus Georg von Chandelle, 1826 gestorben, wurde auf dem städtischen Friedhof bestattet. Im Dom erinnerte eine Epitaph an ihn, das heute jedoch auf dem Kapitelsfriedhof bei St. Bernhard steht. Johann Martin Manl wurde 1835 in Eichstätt bestattet, Peter von Richarz 1855 in Augsburg. Johannes von Giessel war nach Speyer Bischof in Köln und ruht im Dom dort, er starb 1864.

„Jeder Bischof müsse so aussehen“

Damit ist der berühmteste Speyerer Bischof des 19. Jahrhunderts, Nikolaus von Weis, der erste des neuen Bistums, der auch im Dom bestattet ist. Das war 1869. Dompfarrer Dietrich Becker sagte in seiner Leichenpredigt damals: „Und im fernsten und ärmsten Dörfchen des Gebirges werden die Kinder, die ihn einmal gesehen haben, noch bis in ihr höchstes Alter an ihn sich erinnern und werden glauben, jeder Bischof müsse so aussehen wie er: so vollkommen war das Bild und das Wesen des Hingeschiedenen.“

Sein Nachfolger Konrad Reither starb schon 1871. Als Spruch auf seiner Grabplatte, die wie alle anderen für die Bischöfe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts bei der Domrenovierung um 1960 entfernt wurde, stand als Inschrift aus Daniel 12,3: „Diejenigen welche zur Gerechtigkeit viele unterwiesen, werden strahlen wie Gestirne in ewige Zeiten.“ (Im Original waren die Inschriften natürlich in lateinischer Sprache.)

„Gleich einem Zedernbaum“

Daniel Bonifaz von Haneberg war der folgende Bischof von Speyer. Er starb 1876. Die Worte aus Sirach 50,9, „Wie Weihrauchduft brennend im Feuer, gleich einem Zedernbaum auf dem Libanon“, standen auf der Grabplatte des großgewachsenen Bischofs und Benediktiners. Sein Grab wurde 1883 von Kaiserin Sisi besucht. Hanebergs Gebeine liegen neben denen von Anton Schlembach.

Der berühmte Prediger Joseph Georg von Ehrler war 27 Jahre in Speyer Bischof und starb 1905. Worte des Psalmisten aus Psalm 118 „Die Erklärung deiner Reden erleuchtet und gibt den Kleinen Verstand“ standen auf seinem Grab.

„Friede sei mit euch. Selig sind die Friedfertigen. Er ruhe in Frieden“ waren die Worte auf der Grabplatte von Konrad von Busch, der 1910 starb. Sein Grab liegt auf der anderen Seite neben dem von Anton Schlembach.

„In die Heimat zurückgekehrt“

Der 1952 gestorbene Michael von Faulhaber ist als späterer Erzbischof von München und Freising in der bayerischen Metropole bestattet, ebenso wie sein Nachnachfolger Joseph Wendel, der 1960 starb. Kardinal Friedrich Wetter war seiner Zeit in Speyer auch Oberhirte in Bayern. Der gebürtige Landauer lebt 92-jährig in München.

26 Jahre war Ludwig Sebastian Bischof von Speyer – in schwierigen Zeiten. Er starb 1943. Auf seiner Grabplatte vor dem Königschor im Dom von Speyer standen die Worte „Bauen von Heiligtümern und Werke der Liebe waren seine Zeichen, er ist in die Heimat zurückgekehrt. Er ruhe in Frieden.“ „In Patriam Redux“ („In die Heimat zurückgekehrt“) war der Wahlspruch des in Frankenstein zwischen Neustadt und Kaiserslautern geborenen Geistlichen. In der kleinen Kirche dort, deren Gebäude der Bischof selbst erwarb und die der Gemeinde schenkte, ist sie heute zu finden.

Isidor Markus Emanuel, der von 1953 bis 1968 Bischof war und 1991 starb, ist der erste Bischof, der im Dom in der heutigen Gestalt beerdigt wurde.

Und der im Juni gestorbene Anton Schlembach ist der erste Speyerer Bischof, dessen Amtszeit ins dritte Jahrtausend reichte, weshalb auf seiner Grabplatte zum ersten Mal im Dom MM als römische Zahl für 2000 steht (also im ganzen MMVII für 2007).