Zwei Konzerte mit polnischer Musik des Mittelalters sind in der Musikreihe Via Mediaeval des Kultursommers am 23. September in Speyer und 30. September in Worms.

Am 23. September um 19.30 Uhr erklingt in der Dom-Krypta in Speyer polnische Musik des Mittelalters mit dem Ensemble Peregrina, Leitung: Agnieszka Budzinska-Bennetts. Bei „Polonica“ geht es auf eine musikalische Reise durch Großpolen mit Musik zu Ehren des Heiligen Adelbert, dann nach Kleinpolen, wo sich als Gegengewicht zu Adelbert ein Kult des Heiligen Stanislaw entwickelte. Das letzte Ziel der Reise ist Pomorze (Pommern).

Am 30. September um 20 Uhr gastiert das Ensemble Flores Rosarum im Rahmen des Festivals „wunderhoeren – Tage alter Musik und Literatur“ in der Kirche St. Paulus in Worms. Es ist gleichzeitig der Abschluss der Musikreihe Via Mediaeval 2022.

Flores Rosarum singt

Das Konzertprogramm „Eya recolamus“ beschäftigt sich mit Sequenzen des 14. Jahrhunderts aus dem Missale Plenarium, einem Messbuch aus dem Archivbestand der Wawel-Kathedrale in Krakau. Darin enthalten sind ältere Stücke, französische und deutsche Sequenzen des „Übergangszeitraums“ und „hymnische“ Sequenzen, die ihren Ursprung im Paris des 12. Jahrhunderts haben. Dazu kommen regionaltypische geistliche Lieder zu Ehren der Heiligen Stanislaus und Wenzeslaus sowie die Mariensequenz „Ave virgo regia“, die in dieser Form nur im Missale Plenarium überliefert ist.

Das polnische Ensemble Flores Rosarum wurde 2007 gegründet und widmet sich neben der Musik Hildegards von Bingen auch polnischen geistlichen Werken aus Handschriften, die beispielsweise in den Archiven der Krakauer Kathedrale, des Benediktinerinnenklosters in Staniatki und der Klarissen in Krakau und Stary Sacz zu finden sind.rg

Info

Karten für Speyer gibt es in der Dom-Info und beim RHEINPFALZ-Ticket-Service, dort auch solche für Worms. Kartenbestellungen in Worms sind auch per E-Mail an sabine.dehoff@worms.de möglich.