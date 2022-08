Die Stadtverwaltung hat nach eigener Mitteilung in der Rheinallee in der Zufahrt zum Kanu-Club hydraulische Poller installiert, die die untere Domwiese in Zukunft vor Wildparken schützen sollen. In diesem Bereich sei es bereits vermehrt zu Problemen mit illegalem Parken gekommen: „Den traurigen Höhepunkt bildete die Frühjahrsmesse 2022, als fast 130 Fahrzeuge die Wiese als Parkfläche benutzt und damit nicht nur gegen die Grünflächensatzung der Stadt verstoßen, sondern auch die Wiese nachhaltig geschädigt haben“, teilt die Stadt mit.

Die Poller würden nun bei Bedarf, also insbesondere bei Veranstaltungen, die etwa den Parkplatz Festplatz belegen, herausgefahren, um die Grünfläche zu schützen. Die Stadt, bei der ein Team des Baubetriebshofs um Jürgen Feiniler die Arbeiten übernommen hat, erhofft sich von der Maßnahme auch zusätzlichen Schutz für Radler und Fußgänger. In der kommenden Woche werde der Weg zum Kanu-Club zudem mit einer neuen Trag- und Deckschicht versehen. Damit sei eine externe Fachfirma beauftragt, so die Stadt.