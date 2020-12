Die Stadt treibt die geplante Absperrung der Maximilianstraße mit herausnehmbaren Edelstahlpollern voran: Sie hat die Lieferung von 50 Exemplaren ausgeschrieben. Geliefert werden sollen die Teile am 31. März kommenden Jahres. Angebote der Interessenten müssen bis kommende Woche vorliegen. Die Poller dienen zur Absperrung der Hauptstraße an verschiedenen Stellen, unter anderem hin zu den Seitenstraßen. Die Anschaffung war in den Gremien beschlossen worden.