Beim Thema Sicherheit sollte Geld wenn überhaupt nur eine untergeordnete Rolle spielen. Für die „Maxi“ gilt: Sicherheit zuerst.

Speyer ist nicht Berlin. Aber heißt das, dass sich die Stadt nicht auf mögliche Amokfahrten vorbereiten sollte? Haben die Trierer bis zum 1. Dezember 2020 solch ein Szenario in ihrer Stadt für möglich gehalten? Vermutlich nicht. Und trotzdem ist es passiert. Daraus sollten alle Kommunen eine Lehre ziehen, und zwar: Es ist besser, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Ein weitreichendes Sicherheitskonzept gibt nicht nur den Veranstaltern, die mit ihrem Namen dafür stehen und haften, ein besseres Gefühl. Es sorgt auch dafür, dass sich Besucherinnen und Besucher einer Veranstaltung sicherer fühlen. Ein Preisschild kann man an dieses (subjektive) Empfinden nicht hängen. Und auch nicht an die Leben, die im Ernstfall durch Poller geschützt werden könnten.