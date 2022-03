Mit sogenannten Schockschlägen ins Gesicht haben Beamte der Polizeiinspektion Speyer einen 33-jährigen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zu Boden bringen müssen, nachdem sie bei ihm mutmaßliches Diebesgut gefunden hatten. Wie die Polizei mitteilt, bezahlte der Mann am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr zunächst „Waren von geringem Wert“ an der Kasse eines Einkaufszentrums in der Auestraße. Als er den Markt verließ, löste der akustische Diebstahlalarm aus. „Auf Ansprache händigte er den Marktangestellten lediglich einen Geldbeutel aus“, so die Polizei. Die hinzugerufene Streife fand demnach bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen das mutmaßliche Diebesgut. „Da sich der 33-Jährige nicht weiter durchsuchen lassen wollte und sich unkooperativ verhielt, sollte er gefesselt werden. Dagegen wehrte er sich und schlug mehrfach um sich, sodass es den Polizeikräften zunächst nicht gelang, ihn zu Boden zu bringen. Letztendlich nur durch den gezielten Einsatz sogenannter Schockschläge ins Gesicht konnte der Tatverdächtige zu Boden gebracht und gefesselt werden.“ Dabei soll der Mann die Polizeibeamten mehrfach auf das Übelste beleidigt und versucht zu treten haben. Weil der 33-Jährigen keinen Ausweis dabei hatte, nahmen die Beamten ihn mit auf die Wache. Dort stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. „Weder der Tatverdächtige noch die Polizeikräfte wurden verletzt“, so die Beamten. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Ladendiebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung.