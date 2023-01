Einen augenscheinlich unter den Einfluss von Medikamenten stehenden Mann haben Polizisten am Sonntagabend an einer Tankstelle in der Landauer Straße angetroffen. Die Beamten sind laut Mitteilung zur Aufnahme einer Anzeige in der Tankstelle gewesen, als ein 54-Jähriger mit seinem Auto auf das Gelände gefahren sei. Bereits beim Einparken habe er deutliche Auffälligkeiten gezeigt und soll mehrfach rangiert haben.

Nach Betreten der Tankstelle habe er konfus gewirkt und wirre Angaben gemacht. Er soll stark gezittert haben und massives Lidflattern gezeigt haben. Laut Polizei hat er ein Medikamentenkästchen dabei gehabt und diese den Beamten gezeigt. Das eingenommene Medikament soll demnach Nebenwirkungen verursachen, die zur Beeinträchtigung der Sicherheit im Straßenverkehr führen könnten. Der 54-Jährige musste die Autoschlüssel abgeben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.