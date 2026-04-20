Die Speyerer Polizei will wieder auf Fahrradstreifen setzen. Endlich.

Auf Nachfrage informiert die Polizeiinspektion über die für das laufende Jahr geplante Einführung von Fahrradstreifen, die es in Speyer seit vielen Jahren nicht mehr gegeben hat. Dabei können sie in der flachen Domstadt ein sehr effizientes Instrument sein, damit die Ordnungshüter die zentralen, vielfrequentierten Bereiche erreichen und Präsenz zeigen können. Schneller als zu Fuß geht das auf jeden Fall, teilweise auch schneller als im Auto. Ordnungshüter auf dem Drahtesel sind zudem gut ansprechbar und werden auch zum subjektiven Sicherheitsempfinden der Bürger beitragen. Gut, dass endlich wieder auf diese Form der Polizeiarbeit gesetzt wird – hoffentlich in ausreichendem Maß.