Welche Strafe droht einem Speyerer, der für 52 Straftaten verantwortlich sein soll? Um das richtige Maß zu finden, haben Polizisten in einem Prozess am Landgericht ausgesagt.

Ein 53-jähriger Speyerer soll im Zeitraum zwischen Oktober 2021 und Juni 2025 insgesamt 52 Straftaten begangen haben. Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung, räuberischer Diebstahl, Beleidigung und Bedrohung – all das wirft Staatsanwalt Volker Sucharski dem 53-Jährigen in einem Prozess vor der Dritten Strafkammer des Landgerichts Frankenthal vor. Den überwiegenden Teil der Delikte hat der Angeklagte zugegeben, die meisten davon in einer Erklärung, die Verteidigerin Katja Kosian für ihn abgegeben hat. Weitere Taten hat der Beschuldigte auf entsprechende Fragen der Vorsitzenden Richterin Sonja Steingart gestanden.

Trotzdem müssen zahlreiche Zeugen in der Verhandlung aussagen. Anlass dafür ist zum einen, dass die Kammer überprüfen muss, ob das Geständnis stimmt. Das verlangt der Gesetzgeber. Zudem müssen Zeugen zu jenen Straftaten gehört werden, von denen der Beschuldigte sagt, er habe sie nicht begangen. Am fünften Verhandlungstag wurden deshalb mehrere Polizeibeamte als Zeugen gehört.

Große Anzahl der Straftaten Bagatelldelikte

Wie zuvor schon von anderen Zeugen wollte Ankläger Sucharski von den Ordnungshütern wissen, ob der 53-Jährige aggressiv gewesen sei und die Beamten oder andere Personen körperlich angegriffen habe. Diese Fragen stellte er unter anderem deshalb, weil es Ziel der Staatsanwaltschaft ist, dass der Speyerer in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird.

Nach seinen eigenen Angaben ist der Mann an einer schizophrenen Psychose erkrankt. Wenn er die Straftaten aufgrund dieser Erkrankung begangen hat, kann er nicht bestraft werden. Allerdings reichen eine Erkrankung und das Begehen von Straftaten nicht aus, um jemanden in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Eine Rolle spielt unter anderem die Art der Straftaten. Bagatelldelikte reichen in der Regel nicht aus. Eine große Anzahl der angeklagten Taten fällt jedoch wohl in diese Kategorie – etwa der Diebstahl von Fahrrädern und Lebensmitteln oder die Beschädigung von Autos.

An manchen Tagen in einer Art Ausnahmezustand

Die Polizisten berichteten übereinstimmend, dass sie regelmäßig mit dem Beschuldigten zu tun hätten. Er sei „amtsbekannt“ und werde öfter verbal aggressiv. Körperlich aggressiv sei er dagegen selten – und wenn, dann nicht allzu massiv. „Er schreit öfter in der Fußgängerzone herum, was den geneigten Speyerer Touristen erschreckt“, sagte einer der Beamten.

Meistens komme man mit dem 53-Jährigen gut klar, doch an manchen Tagen sei er „in einer Art Ausnahmezustand“ und „nicht zugänglich“. Der Mann sei mehrfach auf eigenen Wunsch in das Pfalzklinikum gebracht worden. Der Prozess am Landgericht Frankenthal wird am Mittwoch, 25. März, 9.30 Uhr, mit den Aussagen weiterer Zeugen fortgesetzt.