Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ermittlungsgruppe Migration ist ein Alleinstellungsmerkmal der Speyerer Polizei in der Vorderpfalz. Sie sitzt in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) und wird seit ihrer Gründung 2015/16 von Wolfgang Hoffmann (61) geleitet. Wenn er Ende des Monats in den Ruhestand geht, reißt das eine große Lücke.

Wolfgang Hoffmann ist einer der bekanntesten Speyerer Polizisten. Das hat damit zu tun, dass er seit 1980 in der hiesigen Dienststelle tätig ist und damit so lange wie kein anderer seiner