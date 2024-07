Ein Hockenheimer Polizist hat am Sonntag einen knapp sechs Wochen alten Turmfalken vor einer Katze gerettet. Das teilt die Polizei in Speyers badischer Nachbarstadt mit.

Demnach alarmierte lautes Vogelgeschrei den Beamten in seiner Wache. Durchs Fenster habe er einen jungen Vogel gesehen, der von einem gegenüberliegenden Gebäude auf die Straße gestürzt sei. Als der Polizist bemerkte, dass eine offenbar durch die Vogelrufe angelockte Katze sich dem Küken näherte, packte er den Angaben zufolge seine Handschuhe und eilte zu dem am Boden liegenden Tier, um es im Polizeirevier in Sicherheit zu bringen. Vor dort ging es für den Vogel in einer Box zur Greifvogelwarte. Dort habe sich herausgestellt, dass es sich um einen jungen Turmfalken handelte. Der streng geschützte Vogel sei trotz seines Sturzes unverletzt geblieben und befinde sich nun in guten Händen, teilt die Polizei abschließend mit.