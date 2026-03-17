Eine Polizeistreife hat am Montagnachmittag in der Landauer Straße einen 24-jährige Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der im Drogenrausch hinter dem Steuer saß. Laut Bericht kontrollierten die Beamten den Autofahrer aus Mannheim und bemerkten dabei drogentypische Auffälligkeiten. Ein Urintest, der positiv auf den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) reagierte, bestätigte ihren Verdacht. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.