In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 23 und 1 Uhr kontrollierte die Polizei in der Wormser Landstraße laut einer Mitteilung 50 Auto- und 15 Fahrradfahrer. Bei zwei Wagen war die Betriebserlaubnis nach Veränderungen am Fahrwerk erloschen. Zwei Pkw-Insassen waren nicht angeschnallt und ein Fahrer telefonierte. Zudem stellten die Beamten sieben Mängelberichte aus. Bei fünf Fahrrädern entsprach die Beleuchtung nicht den Vorschriften, was Verwarnungen zur Folge hatte.

Ein 22-jähriger Beifahrer bestritt, Ausweisdokumente mitzuführen und gab falsche Personalien an. Die Beamten fanden bei dem Mann 0,37 Gramm Marihuana. Seine Identität konnten sie klären.

Gegen 1.30 Uhr bemerkte eine Fußstreife in der Landauer Straße Cannabisgeruch, der von einer Jugendgruppe ausging. Die Polizisten fanden fünf Gramm Marihuana und eine Feinwaage. Ihren Fluchtversuch brachen zwei der Verdächtigen ab, als ihnen ein Polizeiauto entgegenkam.