25 Fahrzeuge hat die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 22.15 Uhr und 0.15 Uhr am Technik-Museum und in der Wormser Landstraße kontrolliert. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden acht Mängelberichte ausgestellt, da Fahrzeuge nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand waren oder nicht alle Dokumente mitgeführt wurden. Ein 58-jähriger Mann hatte es versäumt, sein Auto einer Änderungsabnahme zu unterziehen, nachdem ein neuer Auspuff nachträglich am Fahrzeug verbaut wurde. Dies hatte zur Folge, dass die Betriebserlaubnis erlosch, weshalb gegen den Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet wurde.