Ein Strafverfahren, 14 Ordnungswidrigkeiten, sechs Verwarnungen und sechs Mängelberichte sind das Ergebnis von Kontrollen, die die Polizei am Dienstag von 8.30 bis 15.30 Uhr im Stadtgebiet durchgeführt hat. Das Strafverfahren fing sich ein 42-Jähriger aus Dudenhofen ein, der ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle an der Landstraße 528 geriet. Bei Geschwindigkeitskontrollen unter anderem in der Landauer Straße erwiesen sich laut Polizei von 50 gemessenen Fahrzeugen fünf als zu schnell in der Tempo-30-Zone, an der L528 waren von 60 Fahrzeugen ebenfalls fünf schneller als mit dem dort erlaubten Tempo 70 unterwegs.