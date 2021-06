Die Polizei hielt am Montag Ausschau nach Fahrzeugen mit technischen Veränderungen. Laut Polizeibericht kontrollierte eine Streife zwischen 10 und 14 Uhr zehn Autos und zwei Motorräder. In zwei Fällen war durch Umbauten, die unter anderem an den Rädern vorgenommen worden waren, die Betriebserlaubnis erloschen. Den 24 und 32 Jahre alten BMW-Fahrern, die in der Geibstraße und in der Siemensstraße unterwegs waren, wurde die Weiterfahrt untersagt und jeweils ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen sie eingeleitet.