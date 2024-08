Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen wurden am Dienstag durch Beamte des Polizeipräsidiums im Stadtgebiet durchgeführt. Von 9.45 Uhr bis 11.20 Uhr wurde der Verkehr in der Straße Im Erlich überwacht. Gemessen wurden rund 30 Fahrzeuge, wovon lediglich zwei Verkehrsteilnehmer mit gemessenen 42 Kilometern pro Stunde zu schnell unterwegs waren. Von 11.30 Uhr bis 13 Uhr waren die Polizisten in der Fritz-Ober-Straße im Einsatz. Von circa 50 gemessenen Fahrzeugen fuhren drei zu schnell. Im Tempo-30-Bereich lag der höchste Wert bei 52 Kilometern die Stunde. Neben den fünf Geschwindigkeitsverstößen verwarnten die Beamten zwei Autofahrer wegen eines nicht getragenen Sicherheitsgurts. Zudem wurden bei einem Fahrzeug nachträgliche Veränderungen festgestellt, sodass die Betriebserlaubnis erloschen ist.