Am Wochenende hat die Polizei Speyer erneut intensive Pkw-Kontrollen im Hinblick auf illegale Veränderungen am Kraftfahrzeug durchgeführt. Für zwei Autofahrer war damit die Ausfahrt zu Ende. Wie die Polizei am Sonntag informierte, hat sie den beiden Autofahrern nicht nur die jeweilige Weiterfahrt untersagt beziehungsweise eingeschränkt. Jeder der beiden quittierte auch noch eine entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Im ersten Fall hat die Polizei eine unzulässige Rad-Reifen-Kombination und eine Veränderung an den Distanzringen festgestellt, beim zweiten war den Beamten ein leuchtendes Front-Emblem der Marke Eigenbau aufgefallen. Die Polizei weist darauf hin, dass Veränderungen am Fahrzeug in der Regel einer Überprüfung durch den Tüv oder die Dekra bedürfen. Das sei besonders dann der Fall, wenn dadurch andere Verkehrsteilnehmer etwa durch zusätzliches Licht geblendet oder das Lenk-/Brems- oder Abgasverhalten des Autos beeinflusst werden. Dadurch könne der Versicherungsschutz erlöschen, warnt die Polizei.