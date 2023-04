Zwei Männer haben laut Polizei ihre Wut am Mittwoch gegen 5.30 Uhr an einem Zigaretten-Automaten in der Wormser Landstraße ausgelassen. Einem Augenzeugen zufolge hätten die Männer danach den Ort mit einem E-Scooter und einem Fahrrad verlassen. Sie seien daraufhin von zwei Beamten an einer Tankstelle angehalten und kontrolliert worden. Ein freiwilliger Atemalkohltest ergab bei dem 21-jährigen Besitzer des E-Scooters 1,28 Promille. Laut den Beamten hatte der 37-Jährige ein Fahrrad dabei, stritt aber ab mit diesem in Verbindung zu stehen. Die Polizei geht davon, dass der Drahtesel gestohlen wurde, stellte ihn sicher und sucht nun den Besitzer. Es handelt sich um ein Herren-Trekkingrad, „Lake Preload“, 28 Zoll, blauer Rahmen mit hellblauer Schrift „Lakes“ und einem Schutzblech hinten. Die Polizei nahm die Männer mit zur Dienststelle. Sie hätten eine Blutprobe abgeben müssen.