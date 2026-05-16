Die Polizeiinspektion Speyer hat am Freitag, 15. Mai 2026, auf dem Mitfahrerparkplatz Speyer Nord Fahrzeuge kontrolliert. Laut Polizei standen Tuningverstöße im Fokus. Beamte prüften insgesamt 25 Autos. Bei acht Autos war wegen illegaler Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Beamten stellten fehlende Kombinationsabnahmen von Fahrwerk und Felgen fest. Sie fanden zusätzlich verbaute, nicht eingetragene Lichter. Außerdem bemerkten sie Veränderungen an der Auspuffanlage. Die Polizei riet, sich vor dem Kauf eines Fahrzeugs alle nötigen Dokumente zeigen zu lassen und sich eigenständig bei einer Zulassungsstelle zu informieren.