Polizisten übel beleidigt haben nach Mitteilung der Beamten Mitglieder einer fünfköpfigen Gruppe von Jugendlichen, die am Freitag, 21.20 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs war. Die 15- bis 18-Jährigen hätten dort kontrolliert werden sollen. „Zwei davon begannen hierauf, die beiden Polizeibeamte aufs Übelste zu beleidigen“, heißt es in den Bericht. Als sich zwei 15- und 17-jährige Jugendliche entfernen wollten, habe ein Polizist einen von ihnen am Arm gegriffen, um ihn festzuhalten. Daraufhin habe der 15-Jährige ein Pfefferspray gezückt, weshalb die Beamten ihn zu Boden gebracht und gefesselt hätten. „Auch der 17-Jährige, welcher sich mit seinem Freund solidarisierte, wurde zu Boden gebracht und gefesselt, um ein Umsichtreten zu unterbinden“, heißt es weiter. Die beiden Jugendlichen seien mit 0,7 und 0,9 Promille alkoholisiert gewesen und müssten sich nun Strafverfahren stellen.