Die Polizei hat am Samstag zwischen 13.50 und 14.20 Uhr sowie am Sonntag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr den Verkehr in der Paul-Egell-Straße kontrolliert. Den Beamten zufolge wurden dabei am Samstag fünf Verwarnungen wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte ausgesprochen. Am Sonntag seien 20 Fahrzeuge kontrolliert und sechs Verstöße festgestellt worden. Laut Polizeibericht wurden auch hier drei Verwarnungen wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes ausgesprochen, in zwei Fällen hatten die Fahrer notwendige Dokumente nicht dabei und in einem Fall stellten die Beamten Beleuchtungsmängel fest.