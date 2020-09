Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion (PI) Speyer: Auf Polizeirat Stephan Weber (43) ist zum 1. September Polizeirat Kristof Brockmann (36) gefolgt. Weber ist zum Abteilungsleiter Zentrale Bußgeldstelle Rheinland-Pfalz aufgestiegen. Sein Dienstort bleibt Speyer. Das hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. „Ich habe mit einer Versetzung zum Ende des Jahres hin gerechnet. Die Anfrage kam im August in meinem Urlaub dann doch überraschend“, sagte Weber am Donnerstag im RHEINPFALZ-Gespräch. „Die Chance zum Karriereschritt vom Inspektions- zum Abteilungsleiter zu haben und dabei in Speyer bleiben zu können, das hat gepasst“, so der Familienvater, der in Niederkirchen lebt. Die PI Speyer – „In der Dienststelle und in der Stadt hat es mir von Anfang an absolut gefallen“ – war die erste Leitungsfunktion für ihn. Er hatte sie im Jahr 2016 angetreten.

Sein Vorgänger in der Bußgeldstelle, Regierungsdirektor Kai Tatscheck, hat am 1. August die die Funktion eines Dezernatsleiters Einsatz, Logistik und Technik im Polizeipräsidium übernommen.

Der neue PI-Leiter Brockmann wohnt im Rhein-Pfalz-Kreis, ist verheiratet und hat zwei Kinder. 2004 wurde er in den Polizeidienst des Landes eingestellt. Seit 2018 bis zum Wechsel nach Speyer war er Leiter eines Stabsbereiches im Führungsstab Polizeipräsidium Mainz.