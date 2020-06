Drei der insgesamt vier Arrestzellen in der Polizeiinspektion Speyer sind seit einigen Tagen wieder für ihren Zweck nutzbar. Das hat der Speyerer Polizeisprecher Timo Ott am Montag auf Anfrage mitgeteilt. „Sie waren inzwischen auch schon in Benutzung“, so Ott. In der vierten Zelle fehle nach wie vor das Fenster mit Sicherheitsglas. „Es soll in den nächsten Tagen eingebaut werden“, so Ott. Wie mehrfach berichtet, werden die Arrestzellen seit Anfang 2019 saniert. Mehrfach war die Fertigstellung angekündigt und dann wieder verschoben worden. Zuletzt hatte auch die Corona-Pandemie für Verzögerungen gesorgt. Auf die Sicherheitsscheibe wird nach Angaben des zuständigen Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung schon seit Mitte Mai gewartet. Während die Zellen umgebaut wurden, mussten die Beamten die Delinquenten in Zellen benachbarter Dienststellen bringen. Überwiegend wurden sie nach Schifferstadt gefahren.