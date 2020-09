Einsatz unter Beobachtung zahlreicher Passanten am Freitag gegen 12.32 Uhr auf dem Domplatz in Speyer: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein alkoholisierter 33-Jähriger dort mit Geschrei und Gestikulieren die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auch gegenüber den Polizeibeamten gebar sich der Mann ohne festen Wohnsitz e unkooperativ und verbal aggressiv. Als ihm eine Spirituosenflasche abgenommen wurde, verlor er völlig die Beherrschung, schrie wild herum, beleidigte die Polizeibeamten lautstark und wurde immer aggressiver. Da er sich nicht mehr beruhigen ließ und den Mindestabstand zu den Beamten unterschritt, wurde er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und kam in polizeilichen Gewahrsam.