Mehrere Kleidungsstücke hat ein Ladendieb am Mittwochnachmittag in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße in seinem Rucksack verstaut und das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Das hat ein Ladendetektiv beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Wie die Polizei meldet, konnten Beamte den 42-jährigen Täter später in einem anderen Geschäft in der Maximilianstraße stellen. Die zuvor gestohlenen Kleidungsstücke im Wert von 220 Euro wurden sichergestellt und wieder an das Kaufhaus zurückgegeben. Der 42-Jährige wurde zunächst für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und im Anschluss wieder entlassen.