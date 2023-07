Die Zwischenbilanz, die die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage gezogen hatte, hat sich nach dem letzten Brezelfest-Tag bestätigt: Es war eine weitgehend friedliche Großveranstaltung. Sieben Anzeigen wegen Körperverletzungen und die Schlichtung dreier Streitigkeiten seien für ein sechstägiges Fest dieser Größe nicht viel. Außerdem seien zwölf Platzverweise erteilt, drei Fahrraddiebstähle, eine Bedrohung und eine Sachbeschädigung angezeigt worden. Ein 20-Jähriger musste laut Polizei in Gewahrsam genommen werden, weil er so stark alkoholisiert war, dass er nicht mehr alleine unterwegs sein konnte. In der Bilanz erwähnt wird außerdem ein 16-Jähriger, der vor den Polizisten flüchten wollte, dann aber gestoppt wurde und Marihuana bei sich hatte.