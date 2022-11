Weitere Verkehrskontrollen der Polizei Speyer hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegeben. In drei Fällen haben die Beamten dabei Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen müssen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gestanden haben. Eine Streife habe einen Fiat Ducato festgestellt, der in der Wormser Landstraße „offensichtlich zu schnell“ unterwegs gewesen war. Bei der Kontrolle wurden beim 41-jährige Fahrern 1,6 Promille Atemalkoholwert gemessen und der Führerschein des Speyrers sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet auch einen 40-jährigen Opel-Fahrer. Auch er sei den Beamten auf Grund mehrerer offensichtlicher Fahrfehler auf der B9 aufgefallen. Bei ihm seien 2,76 Promille gemessen worden. Zudem sei der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen, weshalb den Mann auch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet.

Eine ungültige Fahrerlaubnis hatte auch ein 41-jähriger Speyer, der mit einem Ford unterwegs gewesen ist. Es habe in seinem Fall schnell festgestanden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden habe. Ein Urintest habe den Verdacht auf Cannabis-Konsum erhärtet. Somit wurde neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige auch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach der Blutprobe konnte der Fahrer die Dienststelle wieder verlassen.