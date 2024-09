Einen betrunkenen Autofahrer haben Streifenbeamte am Sonntagmorgen in der Heinrich-Heine-Straße aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Montag meldete, kontrollierte die Streife dort gegen 9.50 Uhr einen BMW X5. Dabei nahmen die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Schnelltest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Dem 40-jährigen Speyerer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.