Die Polizeiinspektion Speyer macht sich viele Gedanken über die Nachwuchsgewinnung, die auch bei den Ordnungshütern Not tut. Um für die Arbeit in Uniform zu werben, wurde deshalb am Donnerstag zum ersten Mal eine Fahrradtour angeboten. Die gute Idee war allerdings mit Schwierigkeiten behaftet.

„Die Bank ist echt heiß“, sagt Alexander Thomes und springt aus der sitzenden Haltung in die Senkrechte. Einige lange Minuten hat er verharrt auf der Sitzfläche an der Melchior-Hess-Anlage.