Die Polizeiinspektion Speyer warnt vor betrügerischen Anrufen, die am Donnerstag wieder vermehrt aus dem Stadtgebiet gemeldet wurden. „In einem Fall kam es auch zum Schadenseintritt“, so die Beamten. Angerufen worden war demnach gegen 16 Uhr eine 66-Jährige auf ihrem Handy. „Ihr angeblicher Sohn bat um die Begleichung mehrerer Rechnungen, da er sein Handy verloren und eine neue Nummer habe“, schildern die Polizisten. „Erst als die Frau zwei Tage später ihren Sohn persönlich traf, fiel der Schwindel auf.“ Die Beamten weisen darauf hin, dass die Betrüger mit vielfältigen Methoden arbeiten: Sie geben sich beispielsweise als Polizeibeamte aus und fragen nach Tresoren, Schmuck oder Bargeld. In anderen Fällen schickten sie Nachrichten auf das Handy und gäben vor, Verwandte zu sein, die einen Notfall meldeten. Die Polizei rät: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.“