Die Speyerer Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche am Telefon, nachdem zwei Bürger der Domstadt solche auffälligen Anrufe gemeldet haben. Im ersten Fall wurde laut einem Bericht der Beamten am Dienstag ein 72-jähriger Speyerer kontaktiert Der Anrufer behauptete, ein Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdienstes zu sein und forderte eine Zahlung in einem angeblich laufenden Verfahren. Der Speyerer wurde demnach gebeten, auf seinem Telefon die Taste mit der „1“ zu drücken, um weitere Informationen zu erhalten. Dem kam der Mann aber nicht nach und legte stattdessen auf. Ein zweiter Fall von versuchtem telefonbetrugs wurde laut den beamten nur 15 Minuten später gemeldet: Eine 31-jährige Frau aus Speyer wurde von einem angeblichen Versicherungsvertreter der „gesetzlichen Krankenkasse“ angerufen und nach ihrem Beruf gefragt. Der Anrufer versprach der Frau einen Geldbonus ihrer Zahnzusatzversicherung. Die Angerufene beendete das Gespräch und kontaktierte umgehend ihre echte Versicherung. Die Polizei warnt davor, am Telefon Auskünfte über Bargeld und Wertgegenstände zu geben. „Bleiben Sie misstrauisch. Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen“, heißt es von den Beamten. „Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen Sie gebührenpflichtige Sondernummern.“ Wer einen solchen Anruf erhält, soll sich in jedem Fall an die Polizei, Telefon 06232 1370, E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de, wenden und Anzeige erstatten.